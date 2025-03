Lazio, Marchetti ricorda lo spareggio Champions col Napoli

Lazio, l’ex portiere biancoceleste ricorda il curioso aneddoto relativo allo spareggio Champions che permise di vincere alle aquile

Ai microfoni di calcio selvaggio, ha parlato l’ex Lazio Federico Marchetti il quale ha ripercorso la sua esperienza in biancoceleste soffermandosi sullo spareggio con il Napoli, che permise alle aquile allenate da Pioli di approdare in Champions

PAROLE – Napoli-Lazio, spareggio per andare in Champions. C’era Benitez in panchina, andiamo lì l’ultima giornata che se noi pareggiamo o vinciamo, andiamo al terzo posto, se perdiamo ci va il Napoli. Pioli aveva comunque come idea Djordjevic e Klose ha fatto un sacco di panchine quell’anno, reduce dalla vittoria del Mondiale nel 2014. Al settantesimo esce e entra Miro, noi stavamo soffrendo, alla fine abbiamo vinto. Perché quando entrano quei giocatori che fanno la differenza, il fuori classe, dà benzina a tutti, lo senti, lo vedi, entra e sei sicuro che la giocata non la sbaglia