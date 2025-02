Lazio, senti Parolo: «Per il dopo Inzaghi parlai con Tare di un allenatore che lo definì Gasperini 2.0, vi dico chi»

Lazio, l’ex biancoceleste racconta un curioso aneddoto che lo accomuna all’ex dirigente albanese e rilascia queste parole: ecco cos ha detto

Intervenuto ai microfoni di Step on Football su Dazn, Marco Parolo tra i vari temi del programma racconta un curioso aneddoto relativo alla Lazio, e in particolare sul post Inzaghi e sul suo possibile sostituto. Ecco cos ha detto l’ex biancoceleste

PAROLE – Ero un suo grande promotore alla Lazio per il dopo Inzaghi. Avevo parlato con Tare e gli avevo detto che per me dovevano prendere Italiano. Lo definivo un Sarri-Gasperini 2.0. Ne parlavo con Tare e fatto sta che lui mi ha detto che se non avessero preso Sarri un pensiero su Italiano lo avevano fatto