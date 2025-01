Lazio, l’analisi di Orsi: «Baroni fin ora non ha sbagliato nulla nelle scelte ma è chiaro che sul mercato gli serve un difensore»

Lazio, l’ex portiere biancoceleste si esprime sulla situazione delle aquile rilasciando a riguardo queste sue considerazioni

Ai microfoni di Radio Radio ha parlato Fernando Orsi, il quale analizza la situazione della Lazio alla luce anche della vittoria di ieri rilasciando queste considerazioni, anche relative al calciomercato

PAROLE – Baroni fa la squadra sulla base delle sue idee, finora non ha sbagliato tantissimo. Fa le formazioni non perché deve valorizzare i giocatori, ma per vincere le partite. Al di là di chi gioca, la società sa cosa vuole l’allenatore dal mercato. Io lo dico che se la Lazio prende un difensore, non ha bisogno di null’altro. Le partite che contano sono quelle che si giocano adesso