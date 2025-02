Lazio, Pedro festeggia la vittoria e la sua doppietta con il Monza sui social – FOTO

Lazio, lo spagnolo protagonista assoluto della partita con i brianzoli festeggia sui social sia la vittoria ma anche la doppietta determinante

Vittoria doveva essere e successo è stato contro il Monza da parte della Lazio, la quale non molla la corsa Champions rispondendo in modo forte a Juventus e Milan che hanno vinto sabato e venerdì sera rispettivamente con Como e Empoli. Uno dei protagonisti della partita è stato Pedro, il quale sui social esulta per un doppio successo ossia la vittoria ma anche la doppietta che lo avvicina al record dei 9 centri stagionali del 2021