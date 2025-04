Lazio Parma, le variazioni per i parcheggi riservati ai tifosi: il comunicato della società

La società biancoceleste ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle variazioni sui parcheggi riservati ai tifosi

La Lazio ha diramato un comunicato speciale in merito ad alcune variazioni che sono state effettuate per i parcheggi destinati ai tifosi per la sfida di domani contro il Parma.

IL COMUNICATO – La S.S. Lazio in relazione ai disagi dovuti ai lavori per gli Internazionali di tennis, comunica che in occasione di Lazio-Parma in programma lunedi 28 aprile alle ore 20:45, i possessori dei pass parcheggio di Viale delle Olimpiadi (B1 e B2) potranno usufruire in alternativa dei parcheggi in via Salvatore Contarini vicino allo stadio dei marmi fino ad esaurimento posti.