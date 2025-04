Lazio, l’Olimpico inizia a essere un serio problema per la zona Champions e il pari di ieri è il quinto come nel 1990-91

Lazio, il pari di ieri sera rallenta seriamente la corsa Champions dei biancocelesti e il risultato è il quinto come nella stagione di Zoff in panchina

Il pari di ieri sera nonostante la rocambolesca prestazione del secondo tempo dei biancocelesti, rallenta la corsa Champions della Lazio. L’Olimpico inizia ad essere anche un serio problema per il finale di stagione se il club vuole ambire alla nobile zona europea.

A fare il punto è il Corriere dello Sport spiegando che per le aquile inoltre è il quinto pareggio consecutivo in campionato, ed è un dato che non riaffiorava da tantissimo a Formello, dai tempi di Dino Zoff in panchina e si tratta della stagione 1990-91.