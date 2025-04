Lazio Parma, Manfredini: «Grandissima vittoria a Genova, la squadra c’è. Pellegrini diverso rispetto a Tavares. Su Castellanos..»

Lazio Parma, l’ex giocatore biancoceleste Christian Manfredini ha detto la sua sulla corsa verso il quarto posto! Le sue parole

I preparativi per la sfida di Serie A Lazio Parma sono già terminati ed ora è il momento per i biancocelesti di dare il meglio di sé per assaltare il quarto posto in classifica. A questo proposito si è espresso anche Christian Manfredini, ex giocatore dei capitolini, il quale ha dichiarato il proprio punto di vista nel corso di un’intervista a Radio Laziale. Le sue parole:

VITTORIA: «La Lazio ha fatto una grandissima vittoria a Genova, ha fatto risultato su un campo difficile e fuori casa, quindi vuol dire che la squadra c’è, gioca in maniera più pragmatica ed è giusto così. Nel finale di stagione contano i punti che ottieni, poi se giochi bene meglio».

EVOLUZIONE: «A inizio stagione si giocava un calcio più veloce e fluido, adesso viene da alcune battute da arresto, ma fa il risultato quando deve farlo. Pellegrini è un giocatore diverso rispetto a Tavares, spinge ma in maniera differente. Castellanos è un giocatore che ha caratteristiche diverse rispetto al resto della rosa, uniche: il suo rientro è importante da un punto di vista tecnico e di presenza. Tra Parma ed Empoli la Lazio deve fare minimo 4 punti. Contro la squadra di Chivu la Lazio non deve pensare che sia una partita facile, il Parma viene da una vittoria contro la Juve».

CAUTELA: «Parliamo di una squadra da prendere con le pinze, ma se la Lazio gioca come sa la partita se la porta a casa. La Lazio dopo i momenti difficili ha sempre risposto presente, questo vuol dire che c’è lavoro dietro. Poi se non arriveranno gli obiettivi si farà un’analisi, ma bisogna considerare anche come è stato condotto il percorso».