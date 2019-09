Luis Alberto ha parlato nel prepartita

Ecco le parole di Luis Alberto nel prepartita di Lazio-Parma.

LAZIO STYLE CHANNEL – «Sarà una partita importante, dovremo preservare la stessa prestazione per l’intera gara. Sappiamo quello che sappiamo facendo, non c’è stato bisogno di alcun confronto. Non contano le prestazioni individuali, ma solo i tre punti».

SKY SPORT – «Oggi è una partita da vincere, sono importanti i 3 punti, l’abbiamo preparata bene. I big in campo basteranno? Contro la Spal avevamo giocato bene, non è importante chi gioca, ma l’intensità. Oggi dobbiamo fare 90’ intensi. Gervinho è forte, ma pensiamo a noi e fare più gol».