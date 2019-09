Calciomercato Lazio, dalla Turchia: «Muriqi può partire. E c’è anche la Lazio…»

Calciomercato Lazio, Vedat Muriqi ha attirato su di se l’interesse di diversi club europei. Sull’attaccante c’è anche la Lazio

Calciomercato Lazio – Sono bastate poche partite a Vedat Muriqi per conquistare i tifosi del Fenerbache. L’attaccante kosovaro, che in estate è stato seguito anche dalla Lazio, ha realizzato 3 gol e 1 assist in appena 5 partite. Fino a qualche settimana fa un suo trasferimento era quasi improbabile, ma ora le carte in tavola sono cambiate. Muriqi piace a diversi club europei ed è anche un pupillo di Tare. La conferma su una sua eventuale cessione arriva dal giornalista turco Ridvan Dilmen, che prima ha esalatato le doti dell’attaccante kosovaro e poi ha parlato del suo futuro: «Esistono attaccanti dal baricentro basso, bravi nello stretto nel dialogo con i compagni. Poi ci sono gli attaccanti alla Peter Crouch, ad esempio, che stazionano in area di rigore e ai quali ci si affida per segnare. Vedat Muriqi racchiude in sé tutte queste caratteristiche. Penso che possa diventare uno dei trasferimenti più remunerativi per un club turco, e credo che potrebbe andare all’estero. So che su di lui ci sono Lazio, Napoli e il Tottenham».