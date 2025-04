Lazio, il gol di Marusic non basta contro il Torino e i quotidiani non perdonano i biancocelesti: le pagelle

Lazio, il pari di ieri rallenta la corsa Champions delle aquile e i quotidiani rincarano la dose con i voti dopo la prestazione della squadra

Questa non ci voleva per la Lazio, il gol di Gineitis del Torino rallenta ulteriormente dopo la figuraccia prima della sosta contro il Bologna, la corsa dei biancocelesti per un posto in Champions anche alla luce dei risultati del weekend dei rivali delle aquile.

A rincarare la dose dopo l’amara serata contro i granata, sono anche i giornali i quali analizzando la prestazione della squadra salvano alcuni calciatori tra i quali Pedro e Marusic invece bocciano nettamente Dele Bashiru e Dia. Questo è il giudizio nel dettaglio del Messaggero, Corriere dello Sport e della Gazzetta di oggi

MESSAGGERO – Provedel 6; Marusic 6,5, Gigot 6, Romagnoli 6, Hysaj 6 (72′ Pellegrini 5,5); Rovella 5,5, Guendouzi 5,5; Pedro 6 (72′ Dele-Bashiru 4,5), Zaccagni 6, Dia 4,5 (66′ Noslin 5,5), Isaksen 6 (89′ Tchaouna SV). Baroni: 4,5.

CORRIERE DELLO SPORT – Provedel 6,5; Marusic 6,5, Gigot 6, Romagnoli 6, Hysaj 6 (72′ Pellegrini 6); Rovella 5,5, Guendouzi 5,5; Pedro 6,5 (72′ Dele-Bashiru 5), Zaccagni 5,5, Dia 4,5 (66′ Noslin 6), Isaksen 6 (89′ Tchaouna SV). Baroni: 5.

GAZZETTA DELLO SPORT – Provedel 6; Marusic 6, Gigot 6, Romagnoli 6, Hysaj 6 (72′ Pellegrini 6); Rovella 5,5, Guendouzi 6; Pedro 6,5 (72′ Dele-Bashiru 5), Zaccagni 6, Dia 5 (66′ Noslin 6), Isaksen 6,5 (89′ Tchaouna SV). Baroni: 6.

Da notare come tutti e tre i quotidiani abbiano avuto un giudizio molto severo anche nei confronti di mister Baroni, in particolare il Messaggero che da al tecnico toscano un pesante 4.5