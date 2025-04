Lazio, Orsi attacca dopo il Bodo Glimt: «L'intelligenza calcistica dove è finita?...»

L’ex portiere ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha commentato quella che è stata la sconfitta della Lazio contro il Bodo Glimt

Fernando Orsi ha commentato la sconfitta della Lazio contro il Bodo Glimt ai microfoni di Radio Radio. Di seguito le parole riprese da TMW.

LE PAROLE – L’intelligenza calcistica dove è andata a finire? Ma perché i giocatori sono diventati automi? Non capiscono più niente dentro il campo. Devono fare il loro compito perché l’allenatore gli ha detto questo. E non è possibile pensare che per dieci minuti da quella parte arrivano in continuazione e nessuno dei giocatori dice “fermiamoci un attimo, perché qui ci stanno facendo male. Ma quando è che l’intelligenza calcistica di un giocatore esce fuori, dentro al campo, non dando sempre la responsabilità all’allenatore che sta a 200 metri? Lì in mezzo al campo cosa ci stanno a fare i giocatori? Hanno fatto tutta la partita dentro l’area di rigore. Ma io dico, Gila e Romagnoli che hanno 2.000 partite non possono dire di stare un pochino più alti? Di attaccarli un po’ più in su? Gli attaccanti perché non si accorciano un po’, invece di stare a 70 metri?.