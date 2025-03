Orsi: «Bologna? Non si può spegnere la luce in partite così»

L’ex portiere Fernando Orsi ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al momento che sta vivendo la squadra di Baroni

Fernando Orsi ha commentato il momento della Lazio ai microfoni di news.superscommesse.it. Di seguito le parole riprese da TMW.

LE PAROLE – Quando si prendono cinque reti in quella maniera, i demeriti sono di tutti. È giusto che Baroni si prenda tutte le responsabilità e, da bravo allenatore qual è, ci mette la faccia, ma in campo ci vanno pur sempre i suoi giocatori. Specialmente quando certe gare prendono una direzione non buona, è importante che ci sia qualcuno all’interno della squadra pronto a gestire i momenti critici. Non si è visto un solo giocatore che intervenisse a dare una strigliata, è accaduto sia nella gara di Bologna che in quella contro l’Inter di qualche mese fa. Non è possibile spegnere la luce proprio in partite di così grande importanza.