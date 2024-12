Lazio, l'Olimpico è già in fibrillazione per la supersfida con l'Inter: il dato sulla vendita dei tagliandi venduti

Lazio, ad una settimana dalla supersfida con i nerazzurri ecco la situazione attuale relativa alla vendita dei biglietti

Archiviato e metabolizzato il doppio successo con il Napoli, per la Lazio l’obiettivo primario è chiudere la situazione in Europa League e ottenere il pass diretto per gli ottavi, e questo solo grazie ai tre punti da conquistare ad Amsterdam con l’Ajax. Ma la partita con l’Inter di lunedì 16 incombe e l’Olimpico è già in fermento per quella classifica alla mano, è uno scontro diretto al vertice. I tifosi biancocelesti non faranno mancare il loro sostegno alla compagine di Baroni, e ad una settimana dalla partita sono stati venduti esattamente 24mila tagliandi staccati (senza cuccioloni). Una cifra che, sommata ai 25mila abbonamenti, porta l’Olimpico a quasi 50mila tifosi presenti.