Giancarlo Oddi, ex Lazio, si è espresso ai microfoni di Radiosei per dire la propria opinione sulla situazione in casa biancoceleste. Ecco ciò che ha detto:

«E questo sarebbe il ‘Sarrismo’? Io vedo solo una squadra che si affida ai singoli. Non credo che abbia influito nella prestazione della Juventus la stanchezza, la verità è che temevano molto la Lazio, hanno giocato con paura. La compagine biancoceleste può battere qualsiasi squadra in questo momento, purtroppo mancano ancora molte partite, altrimenti avremmo potuto parlare serenamente di Scudetto».