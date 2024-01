Lazio, occhio ai diffidati: due biancocelesti rischiano la squalifica per il Lecce

Lazio, alla luce di quanto emerso dal verdetto del giudice sportivo due biancocelesti rischiano di saltare il match con i pugliesi

A pochi giorni dalla trasferta di Udine di domenica pomeriggio, la Lazio deve guardare anche alla gara con il Lecce visto che due biancocelesti rischiano di non esserci. Secondo quanto emerso dal verdetto del Giudice sportivo, Sarri e Cataldi sono entrati ufficialmente in diffida ed entrambi per aver ricevuto quattro ammonizioni. Qualora uno dei due o entrambi dovessero subire un ennesima ammonizione a Udine, salteranno il Lecce.