Lazio cooperativa del gol: a segno 22 volte con 12 marcatori diversi! Meglio solo il Barcellona – Lazio News 24

Lazio, la formazione di Gattuso è una cooperativa del gol con ben 22 reti messe a segno da dodici marcatori differenti! Meglio solo il Barcellona in Europa

La stagione della Lazio si tinge ufficialmente di straordinario. Dopo nove giornate di campionato, i biancocelesti guardano tutti dall’alto in basso, condividendo il primato a quota 25 punti con l’Inter. Un avvio di stagione folgorante guidato dalla mano esperta di Gattuso, capace di trasformare un gruppo solido in una vera e propria macchina da gol e di issare il club ai vertici del calcio continentale grazie a un record che fa scuola in tutta Europa.

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Lazio cooperativa del gol

Il vero segreto di questo primato risiede in una coralità offensiva senza eguali. Come evidenziato dal quotidiano Il Messaggero, la squadra di Gattuso si conferma una micidiale cooperativa del gol: con ben 22 reti messe a referto in appena nove uscite, la formazione biancoceleste è andata a segno con la bellezza di dodici calciatori differenti. Un collettivo in cui tutti partecipano alla manovra offensiva, azzerando la dipendenza da un unico terminale e rendendo la manovra tattica imprevedibile per qualsiasi avversario in Serie A.

Il primato in Europa e il confronto con i top club

Numeri alla mano, la vena realizzativa biancoceleste non ha eguali in Italia e trova pochissimi rivali nell’intero panorama calcistico internazionale. Nel prestigioso ranking europeo delle squadre con più marcatori diversi, soltanto i colossi del Barcellona sono riusciti a fare meglio dei biancocelesti. Un traguardo che certifica la bontà del lavoro svolto da Gattuso e dal suo staff, capaci di valorizzare ogni singolo elemento della rosa e di proiettare il club nell’élite del calcio che conta.

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I protagonisti e la classifica marcatori della Lazio

Scendendo nel dettaglio dei singoli tabellini, la classifica interna dei marcatori della Lazio restituisce l’immagine di un reparto offensivo estremamente democratico ma letale. Al comando c’è Noslin con 4 centri, seguito a ruota da Frattesi e Isaksen a quota 3. Più indietro, a quota 2 reti, troviamo Taylor e Zaccagni, mentre chiudono il quadro con un gol a testa Gudmundsson, Cancellieri, Tavares, Pinamonti, Provstgaard, Dele-Bashiru e Floriani, arricchiti da un’autorete a favore. Una varietà di soluzioni che fa ben sperare i tifosi per il prosieguo della stagione.