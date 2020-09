Lazio, nuovi contatti per Callejon 

Secondo Il Messaggero, oggi è previsto un altro contatto tra la Lazio e Callejon

Oltre al difensore, la Lazio sta monitorando con molta attenzione la vicenda legata a Callejon. Per Lotito rappresenta un’occasione e sta cercando di capire quanti margini ci siano per ingaggiare l’ex del Napoli, ora svincolato. Oggi è previsto un altro contatto, anche se dalla Spagna arrivano notizie di una proposta di circa 3 milioni di euro a stagione per tre anni del Granada. Reina, molto amico di Callejon, lo tallona, ma a breve, forse entro mercoledì, se ne saprà di più.