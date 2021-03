Lazio, i numeri dei marcatori biancocelesti: Caicedo batte Ciro per la media

Ecco i numeri dell’attacco della Lazio: la media gol migliore non è quella di Ciro Immobile, ma del risolutore Felipe Caicedo

La Lazio venerdì è tornata alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. La gara dell’Olimpico contro il Crotone è finite 3-2 per la squadra di Simone Inzaghi e, ancora una volta in questa stagione, la gara è stata risolta da Felipe Caicedo negli ultimi 10′ di partita.

Come riportato da TuttoSport, il Panterone è il giocatore biancoceleste con la migliore media gol della squadra. Infatti, nei numeri dell’attacco della Lazio, spiccano quelli dell’ecuadoriano, che entrando quasi sempre dalla panchina, va in rete ogni 115′ (7 reti in Serie A). Il capocannoniere Ciro Immobile, invece, ha una media di un gol ogni 137′ (14 in campionato), mentre Luis Alberto ogni 225,5′ (8 in campionato).