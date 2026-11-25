Lazio, con 32 punti conquistati in dodici giornate i biancocelesti sono ormai vicini al primo traguardo fissato da Gattuso. La soglia dei 40 punti potrebbe essere raggiunta ben prima della conclusione del girone d’andata

Alla Lazio restano da disputare sette partite prima della conclusione del girone d’andata, ma per raggiungere il primo obiettivo stagionale indicato da Gennaro Gattuso mancano appena otto punti. Il successo contro il Lecce ha portato i biancocelesti a quota 32, mantenendo intatta l’imbattibilità in campionato. Dieci vittorie e due pareggi: un ruolino di marcia che rende ormai inevitabile interrogarsi su cosa accadrà quando la squadra raggiungerà quei famosi 40 punti di cui il tecnico parla praticamente dall’inizio della stagione.

Lazio, quota 40 già a dicembre? I numeri della squadra di Gattuso

Per raggiungere il traguardo fissato dall’allenatore potrebbero bastare altre quattro giornate, conquistando due vittorie e due pareggi. Con tre successi consecutivi, invece, la Lazio salirebbe addirittura a quota 41.

I biancocelesti viaggiano attualmente a una media di 2,67 punti a partita. Mantenendo questo ritmo, la soglia indicata da Gattuso verrebbe superata nel giro di tre giornate.

Naturalmente non esiste alcuna garanzia che il rendimento rimanga invariato, soprattutto considerando gli infortuni e gli impegni delle prossime settimane. Ma anche ipotizzando un fisiologico rallentamento, la Lazio avrebbe comunque ampi margini per raggiungere quota 40 entro la fine del girone d’andata. A quel punto resterebbe ancora metà campionato da giocare. Ed è qui che il discorso diventerebbe particolarmente interessante.

Lazio, perché Gattuso continua a parlare di salvezza nonostante il primo posto

Sarebbe ingenuo pensare che Gattuso consideri realmente la sua squadra una candidata alla retrocessione dopo quanto visto nelle prime dodici giornate. Il riferimento ai 40 punti sembra piuttosto un modo per impedire che le aspettative esterne modifichino troppo presto l’atteggiamento dei calciatori.

La Lazio è partita senza l’obbligo di vincere il campionato, a differenza di altre società che hanno investito parecchio durante l’estate. Questa condizione ha probabilmente rappresentato anche un vantaggio psicologico per i biancocelesti, liberi di affrontare ogni partita senza l’ossessione di dover necessariamente conquistare un determinato piazzamento.

Cambiare improvvisamente registro significherebbe rischiare di trasformare ogni pareggio in un’occasione persa e ogni eventuale sconfitta in un campanello d’allarme. Gattuso conosce il peso di certe aspettative. Non sorprende, dunque, che preferisca rimandare il momento in cui sarà necessario parlare apertamente di Champions League o scudetto.

Lazio, il raggiungimento dei 40 punti può cambiare anche il mercato di gennaio

C’è poi una questione che riguarda direttamente la società.

Se la Lazio dovesse presentarsi all’apertura della sessione invernale ancora nelle primissime posizioni della classifica, anche le valutazioni sul mercato assumerebbero un significato diverso.

Un acquisto destinato semplicemente a completare la rosa non risponde necessariamente alle stesse esigenze di un rinforzo pensato per sostenere una squadra impegnata nella corsa alla Champions League.

Lotito e Fabiani dovranno eventualmente confrontarsi con Gattuso anche su questo aspetto, compatibilmente con le disponibilità economiche del club. Non si tratterebbe di stravolgere una squadra che sta funzionando, ma di capire se esistano margini per aumentarne la competitività e proteggerla dalle difficoltà che inevitabilmente emergeranno nella seconda parte della stagione.

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Lazio, il vero obiettivo si scoprirà dopo quota 40

Dopo la vittoria contro il Lecce, Gattuso ha spiegato che, raggiunta la soglia dei 40 punti, si potrà parlare d’altro con maggiore tranquillità.

Sarà interessante capire quale obiettivo indicherà a quel punto il tecnico calabrese. Un ritorno nelle competizioni europee? La qualificazione alla Champions League? Oppure la volontà di restare agganciati al vertice il più a lungo possibile? Molto dipenderà dalla classifica di quel momento, dalle condizioni degli infortunati e dalle risposte che continueranno ad arrivare dal campo.

Una cosa, però, è già evidente: la Lazio rischia di esaurire entro poche settimane quello che Gattuso aveva presentato come il suo primo obiettivo stagionale. E pensare che, soltanto quattro mesi fa, il problema era capire come affrontare un intero campionato senza aver potuto fare mercato.