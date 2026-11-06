Lazio, amichevole a Formello durante la sosta! Sabato 14 novembre sfida contro il Mġarr United: orario e dettagli

Lazio, i biancocelesti di Gennaro Gattuso affronteranno la formazione maltese del Mġarr United sabato 14 novembre alle ore 11 al centro sportivo di Formello. Un test organizzato durante la pausa per le Nazionali

La Lazio non resterà completamente ferma durante la prossima sosta per le Nazionali. Dopo la sfida di campionato contro il Napoli, la squadra di Gennaro Gattuso avrà infatti un appuntamento amichevole in programma a Formello. Sabato 14 novembre, alle ore 11, i biancocelesti affronteranno il Mġarr United, formazione maltese che ha annunciato sui propri canali social i dettagli della trasferta nella Capitale. Un’occasione per mantenere il ritmo partita anche durante l’interruzione della Serie A, sebbene il tecnico dovrà fare i conti con le assenze dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali.

Lazio, amichevole contro il Mġarr United: appuntamento il 14 novembre a Formello

La notizia arriva direttamente dal Mġarr United, che attraverso un post pubblicato su Instagram ha comunicato l’organizzazione della trasferta a Roma per affrontare la prima squadra della Lazio.

L’incontro è fissato per sabato 14 novembre alle ore 11, presso il Centro Sportivo di Formello, quartier generale degli allenamenti biancocelesti.

La società maltese ha condiviso alcune indicazioni rivolte ai propri sostenitori interessati a seguire la squadra in Italia, confermando così data, orario e sede dell’amichevole. Non sono state invece fornite informazioni ufficiali sulle modalità di accesso all’impianto per il pubblico italiano. Al momento, dunque, non è possibile stabilire se l’incontro sarà aperto ai tifosi laziali.

Lazio, Gattuso sfrutta la sosta: un test per chi rimarrà a Formello

La partita contro il Mġarr United si inserisce nel programma di lavoro previsto durante la pausa di novembre. Per Gattuso, il test rappresenterà l’opportunità di mantenere in attività i giocatori che non partiranno con le rispettive selezioni nazionali.

Tra gli assenti ci sarà Davide Frattesi, nuovamente convocato dall’Italia di Roberto Mancini per gli impegni di Nations League contro Francia e Belgio.

L’amichevole potrà inoltre offrire minuti a quei calciatori che, nelle ultime settimane, hanno trovato meno spazio nelle rotazioni dell’allenatore. Non è ancora noto quali giocatori saranno effettivamente impiegati, né se il tecnico deciderà di coinvolgere elementi del settore giovanile per completare l’organico.

Lazio, il Mġarr United organizza la trasferta a Roma: i dettagli comunicati dal club

Il Mġarr United ha accompagnato l’annuncio dell’amichevole con alcune informazioni logistiche per i propri sostenitori. La delegazione maltese partirà per Roma nella serata di venerdì 13 novembre, con rientro previsto nella mattinata di domenica 15 novembre.

Il club ha indicato l’Hotel Tirreno come struttura scelta per il soggiorno e ha segnalato la possibilità di organizzare trasferimenti verso Formello per i tifosi che alloggeranno nello stesso albergo o nelle vicinanze, purché raggiungano il punto di ritrovo stabilito. Sono stati inoltre menzionati collegamenti aerei operati da Ryanair e Wizz Air, mentre gli interessati potranno contattare direttamente la società maltese per ricevere ulteriori indicazioni.

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Lazio, prima il Napoli e poi la pausa: il programma dei biancocelesti

Prima di concentrarsi sull’amichevole, la Lazio sarà impegnata nell’importante confronto di campionato contro il Napoli.

La squadra di Gattuso arriva a questo appuntamento da capolista solitaria della Serie A, con 28 punti, 24 reti segnate e soltanto otto subite. Dopo la trasferta contro gli azzurri, il campionato si fermerà per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali.

Il test del 14 novembre consentirà quindi allo staff tecnico di inserire una partita nel programma di allenamento, evitando che tutti i calciatori rimasti a Formello trascorrano la sosta senza confrontarsi con un avversario. Per conoscere eventuali ulteriori dettagli sull’amichevole, comprese le modalità di svolgimento e la possibilità di assistere all’incontro, bisognerà attendere nuove comunicazioni da parte dei club.