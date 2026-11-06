Fabiani prepara un altro rinnovo! Contatti avviati per Dele-Bashiru: ecco il piano per blindarlo

Può proseguire la storia tra il nigeriano Fisayo Dele-Bashiru e la Lazio: i biancocelesti vogliono rinnovare il contratto del centrocampista

La Lazio guarda al futuro e prepara nuove mosse per consolidare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. Dopo uno straordinario avvio di stagione, la società biancoceleste vuole dare continuità al proprio progetto tecnico attraverso il prolungamento dei contratti dei giocatori considerati importanti per gli anni a venire. Tra questi figura anche Fisayo Dele-Bashiru, per il quale sarebbero già stati avviati i primi contatti.

Dele-Bashiru, Fabiani accelera: spunta la nuova scadenza

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, la Lazio avrebbe iniziato a lavorare al rinnovo contrattuale di Fisayo Dele-Bashiru. L’obiettivo del direttore sportivo Angelo Fabiani sarebbe quello di prolungare l’accordo con il centrocampista nigeriano fino al 30 giugno 2030, assicurandosi così la permanenza del giocatore per diverse stagioni.

Al momento si parla di contatti preliminari e non di un’intesa già raggiunta. La volontà del club sarebbe comunque quella di anticipare i tempi, evitando che la situazione contrattuale possa trasformarsi in un problema nelle prossime sessioni di mercato.

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Lazio, il progetto di Gattuso guarda lontano

L’inizio della stagione 2026/27 sta offrendo indicazioni estremamente positive alla dirigenza biancoceleste. La squadra allenata da Gennaro Gattuso sta vivendo un momento particolarmente favorevole e i risultati ottenuti sul campo spingono la società a ragionare anche in prospettiva.

In questo scenario, il possibile prolungamento di Dele-Bashiru rappresenterebbe un ulteriore passo nella costruzione della Lazio del futuro. Il centrocampista nigeriano possiede caratteristiche fisiche e atletiche che possono offrire soluzioni differenti nella zona centrale del campo, soprattutto nelle situazioni che richiedono dinamismo e capacità di inserimento.

La scelta di puntare sulla sua permanenza sarebbe dunque coerente con l’intenzione di mantenere una rosa competitiva, senza dover intervenire continuamente sul mercato per sostituire elementi già presenti nell’organico.

Rinnovo Dele-Bashiru, non è l’unico contratto sul tavolo di Fabiani

Il dossier relativo a Dele-Bashiru si inserisce in una strategia più ampia della dirigenza capitolina. Angelo Fabiani sta infatti valutando diverse situazioni contrattuali, con l’obiettivo di garantire stabilità al gruppo allenato da Gattuso.

Tra le altre operazioni seguite dalla società figura quella relativa a Gustav Isaksen, per il quale è stato prospettato un prolungamento fino al 2031. La priorità della Lazio sembra quindi essere quella di proteggere il patrimonio tecnico della squadra, cercando di programmare le prossime stagioni senza perdere di vista gli obiettivi immediati.

Per Dele-Bashiru, intanto, la prospettiva è quella di un nuovo accordo fino al 2030. Resta da capire quando i primi contatti potranno trasformarsi in una trattativa avanzata e, successivamente, nell’eventuale firma.