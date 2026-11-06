Allegri è una bestia nera per la Lazio! I numeri di 39 precedenti e le polemiche che hanno acceso la rivalità

Napoli-Lazio, Massimiliano Allegri ritrova la squadra che ha affrontato più volte in carriera: il bilancio sorride al tecnico azzurro, ma non mancano sconfitte pesanti ed episodi controversi

La sfida tra Napoli e Lazio, in programma domenica 8 novembre alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona, rappresenterà un appuntamento particolare per Massimiliano Allegri. L’allenatore dei partenopei si prepara infatti ad affrontare per la quarantesima volta in carriera i biancocelesti, la squadra contro cui ha collezionato il maggior numero di confronti ufficiali da tecnico.

Il bilancio complessivo è nettamente favorevole all’allenatore livornese, che nei 39 precedenti contro la Lazio ha ottenuto 23 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte. Numeri importanti, maturati sulle panchine di Cagliari, Milan e Juventus, con ben 62 reti realizzate dalle sue squadre e 34 subite. Una percentuale di successi vicina al 59%, che racconta le difficoltà incontrate dai capitolini nelle sfide contro Allegri.

La storia dei 39 precedenti di Allegri

La storia di questo confronto iniziò il 31 agosto 2008, quando Allegri esordì da allenatore in Serie A proprio contro la Lazio. Il suo Cagliari venne sconfitto per 4-1 al Sant’Elia, in un debutto decisamente complicato. Successivamente arrivarono anche le prime soddisfazioni, tra cui il clamoroso successo esterno per 4-1 dei rossoblù all’Olimpico, il 25 gennaio 2009.

Nel corso degli anni, soprattutto durante le due esperienze sulla panchina della Juventus, il tecnico è riuscito a costruire un bilancio particolarmente positivo. I precedenti, tuttavia, raccontano anche una rivalità caratterizzata da partite combattute e decisioni arbitrali che hanno alimentato discussioni.

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Allegri-Lazio, dalla Supercoppa del 2017 alle battaglie in Coppa Italia

Tra le sconfitte più significative di Allegri contro la Lazio spicca quella del 13 agosto 2017, quando i biancocelesti di Simone Inzaghi conquistarono la Supercoppa Italiana battendo la Juventus per 3-2. Dopo la doppietta di Ciro Immobile, i bianconeri riuscirono a pareggiare con due reti di Paulo Dybala, prima del gol decisivo di Alessandro Murgia al 94′.

Un altro confronto importante risale alla semifinale di Coppa Italia 2023/2024. La Juventus di Allegri si impose 2-0 all’andata grazie alle reti di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, perdendo poi 2-1 all’Olimpico nella gara di ritorno. La doppietta di Valentin Castellanos aveva riaperto il discorso qualificazione, ma il gol di Arkadiusz Milik permise ai bianconeri di conquistare l’accesso alla finale.

Le polemiche arbitrali nei precedenti con Allegri

Non sono mancati episodi particolarmente discussi nei confronti tra Allegri e la Lazio. Uno dei più ricordati risale al 16 settembre 2023, quando la Juventus superò i biancocelesti per 3-1. A far discutere fu soprattutto l’azione del primo gol di Vlahovic, nata da un pallone controllato da Weston McKennie in prossimità della linea laterale.

La Lazio contestò la regolarità della rete, sostenendo che il pallone fosse uscito dal terreno di gioco. Il VAR confermò invece la decisione dell’arbitro Fabio Maresca, ritenendo che la sfera non avesse oltrepassato completamente la linea. Le proteste portarono il club capitolino a scegliere il silenzio stampa nel postpartita.

Ancora più acceso il finale di Milan-Lazio del 29 novembre 2025, terminato 1-0 per i rossoneri. Nel recupero un tocco di gomito di Strahinja Pavlovic provocò una revisione al monitor. L’arbitro Giuseppe Collu non assegnò il rigore, ravvisando un precedente fallo di Adam Marusic sul difensore milanista.

La decisione provocò fortissime proteste biancocelesti, mentre lo stesso Allegri venne espulso durante le tensioni a bordo campo. Anche in quell’occasione la Lazio decise di non rilasciare dichiarazioni nel postpartita.

Gattuso cerca di interrompere il dominio di Allegri

Gli incroci più recenti, tuttavia, dimostrano che la Lazio è riuscita a mettere in difficoltà il tecnico livornese. Nella stagione 2025/2026 i biancocelesti hanno battuto il suo Milan due volte all’Olimpico, entrambe per 1-0: il 4 dicembre 2025 in Coppa Italia e il 15 marzo 2026 in campionato.

Adesso toccherà alla squadra di Gennaro Gattuso provare a confermare questa tendenza. Il confronto del Maradona metterà di fronte due allenatori che si conoscono bene e che arrivano all’appuntamento con obiettivi importanti.

Per Allegri sarà l’occasione di conquistare la ventiquattresima vittoria contro la Lazio, mentre i biancocelesti cercheranno il dodicesimo successo contro il tecnico. Una sfida che, alla luce dei precedenti, promette di essere particolarmente interessante anche per la rivalità costruita negli anni.