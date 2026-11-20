Conferenza stampa Di Francesco: il tecnico del Lecce è intervenuto alla vigilia della gara contro la Lazio! Le dichiarazioni

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, è intervenuto stamani in conferenza stampa alla vigilia dell’attesa gara in programma con la Lazio! Appuntamento domani allo stadio Olimpico alle ore 15! Il match è valevole per la 12a giornata del campionato di Serie A 2026/27. Le dichiarazioni riprese da TMW:

LA CONFERENZA STAMPA DI EUSEBIO DI FRANCESCO

GASPAR – «L’ultimo a essere rientrato è Gaspar, è tornato ieri sera e si è allenato con la squadra. Non ci sono stati problemi dovuti al rientro. Ho un paio di dubbi, dietro e in mezzo al campo. Davanti già so quali saranno gli interpreti di questa gara».

GRUPPO – «Ho sempre parlato di coraggio, voglio un atteggiamento propositivo, ho visto una squadra allenarsi davvero bene in queste due settimane. Sono fiducioso di quello che il gruppo mi può dare».

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LAZIO – «La Lazio ha grande entusiasmo, sta facendo molto bene, ha mantenuto giocatori di qualità e ha acquisito maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Gattuso sta facendo veramente bene. Dobbiamo giocarcela, scendendo in campo senza timore reverenziale».

MODULO E RECUPERO IMPORTANTE – «Tutto si lega al risultato, io mi voglio affidare alle caratteristiche dei calciatori più che ai sistemi di gioco. Se ho fatto certe scelte contro il Torino deriva dal fatto che non avevo esterni, oggi ho recuperato Monteiro.».

INFORTUNATI – «Pierotti è un’assenza importante per le sue caratteristiche. Alle mie ali ho chiesto di lavorare nello stesso modo sia quando attaccano sia quando difendono. Lo fanno le grandi squadre, figuriamoci noi. Berisha sta sicuramente meglio, ha alternato allenamenti con la squadra a giorni di recupero per evitare ricadute, ma è un giocatore che deve acquisire la forma migliore, però mi è piaciuto. Dobbiamo avere la giusta cautela. Monteiro si è allenato con la squadra, è recuperato e può anche partire dall’inizio».

LAVORO – «Abbiamo lavorato su come legare i tre di centrocampo coi quattro di difesa. Ma non dimentichiamoci anche della fase offensiva, i nostri attaccanti si devono ancora sbloccare, dobbiamo avere fiducia in loro».

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TENSIONE – «A noi pesa ogni partita, mi si chiude lo stomaco prima di ogni gara, a me non cambia nulla a prescindere dall’avversario. Ho pensato a rinforzare i nostri concetti sapendo che squadra andremo ad affrontare. Non parlo di spregiudicatezza, ma abbiamo la possibilità di fare qualcosa anche con le grandi. Ripartiamo dalle prestazioni, rimanendo attaccati al risultato».