L’ex calciatore Lionello Manfredonia si è soffermato sul rovente derby della Capitale e non solo! L’attesa è palpabile: le sue dichiarazioni

Il momento della Lazio continua a sorprendere e anche Lionello Manfredonia, ex calciatore, ha analizzato il rendimento della squadra di Gennaro Gattuso in vista del derby della Capitale. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, quest’ultimo ha parlato della corsa scudetto, delle ambizioni biancocelesti e del rapporto tra squadra e tifoseria, indicando anche il giocatore che più lo ha colpito.

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Lazio, il pronostico sulla corsa scudetto

«Io credo che la Roma sia l’unica formazione che possa realmente contendere lo scudetto all’Inter. Anzi, la ritengo sullo stesso piano dei nerazzurri . Per il tricolore sarà un testa a testa tra loro. La Lazio, anche se sta andando benissimo, non credo che possa reggere il passo delle altre due e lottare fino alla fine per il titolo. Ma può sicuramente arrivare tra le prime quattro, quindi qualificarsi per la Champions. Che sarebbe un risultato straordinario viste le premesse».

Gattuso tra le sorprese

Manfredonia ha poi indicato proprio la formazione biancoceleste come la principale sorpresa del campionato: «Beh, direi la Lazio. Nessuno si aspettava di trovarla così in alto. La scorsa estate io non ero tra quelli pessimisti sulle prospettive stagionali dei biancocelesti. Però onestamente non credevo potessero andare così bene».

L’ex Manfredonia esalta Gattuso

Sul lavoro dell’allenatore, il giudizio è altrettanto positivo: «Certo. Sulla sua Lazio, specie dopo l’uscita dalla Coppa Italia, si facevano le previsioni più fosche. Rino è stato bravissimo a risalire la corrente. Da giocatore è stato un grandissimo, da allenatore ha avuto alti e bassi, ma adesso alla Lazio sta facendo vedere tutto il suo valore anche come tecnico».

Lazio, Frattesi la scelta dell’ex

Infine, Manfredonia ha parlato del giocatore che lo ha colpito e della tifoseria, indicando Davide Frattesi come elemento più sorprendente: «Entrambe le tifoserie sono molto attaccate alle loro squadre. I romanisti ci sono sempre, i laziali no a causa della protesta contro Lotito. Ma fuori casa fanno vedere quanto siano importanti per la squadra».

«Per la Lazio dico Frattesi. Non era scontato che si inserisse così bene e cosi velocemente».

Sul derby, infine: «Credo di no. Magari lo sarà al ritorno… La tensione sarà altissima, come sempre per i derby della Capitale. Ma poi la stagione sarà ancora molto lunga. Certo, se una delle due dovesse vincere avrebbe un’ulteriore spinta, e che spinta, per proseguire la propria corsa».