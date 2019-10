LAZIO NEWS: differenziato per Caicedo, prime indiscrezioni di mercato ULTIME

Lazio News è l’edizione giornaliera con le principali notizie provenienti dal mondo Lazio, a cura della redazione

Appuntamento giornaliero con tutti gli aggiornamenti provenienti dal mondo biancoceleste: Lazio News è il notiziario ideale per i tifosi che vogliono restare aggiornati sulle ultimissime con un raccoglitore delle principali notizie del giorno.

NOTIZIARIO LAZIO NEWS 24 – edizione dell’11 ottobre



Calciomercato Lazio, interesse per Amrabat: c’è anche la Fiorentina LEGGI



FORMELLO – Lazio, Jony di nuovo in gruppo. Differenziato per Caicedo, out due giocatori LEGGI

Lazio, l’agente di Szoboszlai ammette: «Durante l’estate molti rumors di mercato…» LEGGI



Luis Alberto: «Ho sofferto molto per l’infortunio. Se dovesse chiamarmi il Barcellona? Dico che…» LEGGI

Lazio, Insegno: «Spesso sembra che i biancocelesti non abbiano motivazioni» LEGGI



Serie A, ecco la Top 11 secondo Opta: presenti tre laziali LEGGI