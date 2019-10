Formello, amichevole per la Lazio: domani affronterà la Primavera

Piccola amichevole per la Lazio di Inzaghi. Domani a Formello, i biancocelesti sfiderrano la Primavera di Menichini

L’appuntamento è per domani, a Formello. Tutti in campo alle ore 10: la Lazio di Inzaghi sfiderà la Lazio Primavera di Menichini. Un’amichevole a tinte biancolesti, per occupare la sosta dedicata alle Nazionali. Una sgambata mattutina per tutti quelli che sono rimasti nel centro sportivo. In previsione del prossimo appuntamento di campionato contro l’Atalanta, non c’è tempo per riposarsi