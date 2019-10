Calciomercato Lazio, interesse per Amrabat: c’è anche la Fiorentina

La Lazio monitora Sofyan Amrabat. Il centrocampista dell’Hellas Verona ha ribato le attenzioni anche della Fiorentina

Il mercato, si sa, non dorme mai. Così come non si fermano le voci delle possibili operazioni. E Sofyan Amrabat è solo l’ultimo nome che si aggiunge alla dei monitorati dalla Lazio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha suscitato l’interesse della società biancoceleste. Classe ’96, di proprietà del Bruges, ma attualmente all’Hellas Verona: con sole 7 presenze, è già una colonna della squadra di Juric.

Il marocchino, però, non ha rubato solo le attenzioni della Lazio, su di lui è forte anche l’interesse della Fiorentina. I due club potrebbero tentare l’assalto già nella finestra di calciomerctao invernale, ma il presidente Setti vuole trattenerlo fino a giugno.