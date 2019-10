Lazio, l’agente di Szoboszlai ammette: «Durante l’estate molti rumors di mercato…»

In diretta a Punto Nuovo Sport Show, Matyas Esterhazy, agente di Szoboszlai, ha ammesso l’interesse di tanti club in estate

Intervenuto ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show, l’agente di Dominik Szoboszlai, Matyas Esterhazy ha ammesso l’interesse di tanti club nei confronti del suo assistito nell’ultima sessione di calciomercato: «Inter e Lazio i club italiani più vicini a Dominik? Durante l’estate ci sono stati molti rumors di mercato, riguardanti molti club inglesi, tedeschi e anche italiani, ma alla fine, come ho sempre detto, Dominik è un calciatore del Salisburgo che, in questo momento, è il nostro focus principale. Il nostro progetto sportivo è molto chiaro, guardiamo al suo futuro a lungo termine, concentrandosi molto sullo sviluppo e sulla crescita del calciatore. Non badiamo alle voci di mercato e a quello che la stampa scrive in giro per l’Europa, non avrebbe senso per noi. Dominik concentrato soltanto sul suo gioco, poi sarà il tempo a dire cosa accadrà».