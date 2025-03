Lazio, nasce un' iniziativa per i giocatori: il comunicato

La Lazio ha avviato una nuova collaborazione che darà vita ad un vero e proprio corso per i giocatori biancocelesti: il comunicato della società

Lo sport può salvare la vita ad una persona, e non in senso figurato. Sono molte le persone che hanno trovato uno sbocco sociale attraverso lo sport che ha permesso loro di vivere una vita felice. Tuttavia è anche capitata qualche tragedia, e il mondo del calcio lo sa bene.

Per questa ragione la società SS Lazio, così come altre squadre di Serie A, ha avviato una collaborazione con la Croce Rossa Italiana promuovendo campagne per i propri atleti e dipendenti al fine di insegnare loro le manovre di primo soccorso in casi d’emergenza. Il comunicato dei biancocelesti:

«Fortemente voluto dalla Società Sportiva Lazio e dalla Croce Rossa Italiana, si è svolto presso l`S.S. Lazio Training Center di Formello il primo degli appuntamenti previsti per la formazione sulle manovre di primo soccorso, sul terreno di gioco e non solo. Guidati da Volontari e Operatori della Croce Rossa Italiana, i calciatori della Prima Squadra maschile, femminile e della Primavera biancoceleste hanno prima partecipato ad una lezione teorica, per poi passare alle prove pratiche su manichini di gomma. Un evento che ha registrato un grande interesse da parte dei calciatori stessi e da tutta la dirigenza. La Croce Rossa Italiana esprime soddisfazione per l`attività di sensibilizzazione svolta e per la grande occasione di formazione condivisa con la Società Sportiva Lazio».