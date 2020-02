Lazio, nasce la collaborazione con PlayStation VR

Lazio e Playstation VR insieme per immergersi pienamente nel mondo biancoceleste con tante curiosità da scoprire

Ora si può vivere la passione ed il calore dello stadio pur non essendoci. Come? Tramite PlayStation VR.

La Lazio si unisce al progetto della consolle di proprietà della Sony per far vivere ai propri tifosi un’esperienza unica a 360°. Attraverso un comunicato sul proprio sito, la società biancoceleste comunica che sarà necessario scaricare l’applicazione Littlestar Cinema tramite il PS Store, andare nella sezione TV&Video e cercare VR Stories per immergersi nelle storie uniche che riguardano la prima squadra della Capitale. Un’occasione unica per tutti gli appassionati del genere che non vogliono perdere l’opportunità di rimanere sempre a stretto contatto con il mondo Lazio.