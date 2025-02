Repice su Lazio Napoli: «Biancocelesti costruiti in maniera razionale, la squadra di Conte invece...»

Lazio Napoli, le parole di Francesco Repice sul pareggio dell’Olimpico tra i biancocelesti e la squadra di Antonio Conte

Francesco Repice, ospite di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo su Radio Napoli Centrale è tornato su Lazio Napoli. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Lazio Napoli? Non era facile, situazione complicata eppure la squadra era in vantaggio, nonostante il centrocampo non stia dando quello che aveva dato fino a poche settimane fa. La Lazio è una squadra costruita in maniera razionale, ma il Napoli è una squadra totalmente nelle mani di Conte»