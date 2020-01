Lazio Napoli, le probabili formazioni: Inzaghi ritrova Leiva e Luis Alberto

Lazio-Napoli, in programma per sabato 11 alle ore 18, è la sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A: le probabili formazioni

Leiva e Luis Alberto di nuovo a disposizione di Inzaghi. I due hanno scontato la pena inflitta dal Giudice Sportivo, le loro assenze – nella gara di Brescia – si sono fatte sentire forse più del dovuto, ma sono pronti per tornare in campo contro il Napoli a muovere i fili della Lazio.

Da valutare le condizioni di Correa, l’argentino ha riscontrato un fastidio al polpaccio che nelle prossime ore verrà valutato.

Di seguito, le probabili formazioni per il prossimo impegno casalingo che vedrà i biancocelesti sfidare i partenopei:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lukaku, Vavro, in dubbio Correa

SQUALIFICATI: Parolo

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Lulic, Radu

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

All.: Gennaro Gattuso.

INDISPONIBILI: Malcuit, Maksimovic, Ghoulam, Koulibaly e Mertens

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: Mario Rui, Elmas