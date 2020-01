Lazio Napoli, alle ore 14 la conferenza di mister Inzaghi

Tutto è pronto per Lazio-Napoli, alle ore 14 mister Inzaghi presenterà la gara durante la conferenza stampa della vigilia

La Lazio dei tabù è pronta ad accogliere il Napoli all’Olimpico. Mister Inzaghi non ha mai battuto in campionato i partenopei, nè Gattuso, ma sembra la stagione giusta per abbattere ogni limite. L’appuntamento quindi è fissato per le 18 di domani, all’impianto romano.

Alle ore 14 di oggi, nella sala conferenza di Formello, il tecnico dei biancocelesti presenterà la gara rispondendo alle domande dei cronisti.