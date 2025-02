Lazio Napoli, Cagni: «Conte cambierà il sistema e la squadra di Baroni dovrà fare particolare attenzione a questo dettaglio»

Lazio Napoli: le parole di Gigi Cagni in vista della sfida: «La squadra di Baroni dovrà stare attenta alle scelte di Antonio Conte»

Gigi Cagni ha parlato a TMW Radio in vista di Lazio Napoli. Di seguito le sue parole sulle scelte di formazione dei due tecnici.

PAROLE – «Conte non ha l’esterno sinistro, Raspadori non è un esterno ma una mezzapunta e deve essere libero di cercare gli spazi. Conte cambierà il sistema di gioco, si metterà 3-5-2 non avendo l’esterno di sinistra. La Lazio è una delle squadre che mi piace di più in questo momento, forse è molto offensiva e ha preso molti gol in più del Napoli. In questa situazione dovranno stare attenti, il contropiede con il 3-5-2 diventa un’arma importante. Conte è un allenatore esperto, è reduce da due partite dove ha giocato a ritmi bassi. Per questo conoscendo anche l’avversaria devo pensare solo al risultato, a Conte non frega assolutamente nulla del come si arriva al risultato. La cosa più importante è alzare il ritmo dei suoi giocatori che hanno perso ritmo nelle ultime settimane. Se è un discorso mentale puoi gestirlo, se è fisico è più complicato».