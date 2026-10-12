Lazio-Monza, i voti dei quotidiani ai biancocelesti: promossi Mandas, Nuno Tavares e Isaksen – Lazio News 24

Lazio Monza è in archivio! Oggi vi riportiamo i voti che i principali quotidiani sportivi hanno assegnato ai giocatori allenati da Gennaro Gattuso

Lazio-Monza si è conclusa con una vittoria per 3-1 della squadra allenata da Gennaro Gattuso, che ha conquistato altri tre punti fondamentali per restare in vetta alla classifica di Serie A insieme all’Inter. Le reti di Nuno Tavares, Gustav Isaksen e Andrea Pinamonti hanno permesso ai biancocelesti di superare la formazione di Ivan Juric. All’indomani della sfida dell’Olimpico, analizziamo le pagelle pubblicate dalle principali testate sportive per individuare i protagonisti della partita e i giocatori che hanno convinto meno.

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Pagelle Lazio-Monza, Isaksen e Noslin tra i migliori: i giudizi dopo la vittoria

Tra i protagonisti della sesta giornata spicca Gustav Isaksen, autore della seconda rete biancoceleste! Un’altra prestazione particolarmente interessante è stata quella di Nuno Tavares, protagonista del gol che ha sbloccato l’incontro dopo appena tre minuti. Giudizi positivi anche per Kenneth Taylor, il giocatore ha contribuito alla gestione del possesso e alla costruzione delle azioni offensive. Tra i pali, invece, Christos Mandas si è distinto con alcuni interventi importanti, soprattutto nella ripresa. I voti dei principali quotidiani italiani:

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Mandas 7; Floriani 5,5, Doekhi 5,5 (dall’8’ s.t. Leite 6), Provstgaard 5,5 (dal 15’ s.t. Sutalo 6), Tavares 6,5 (dal 30’ s.t. Pedraza 6,5); Frattesi 6 (dal 15’ s.t. Dele-Bashiru 6), Belahyane 7, Taylor 6,5; Isaksen 7, Noslin 7,5 (dal 30’ s.t. Pinamonti 6,5), Zaccagni 6. Gattuso 6,5;

CORRIERE DELLO SPORT: Mandas 7; Floriani 6,5, Doekhi 6 (dall’8’ s.t. Leite 6), Provstgaard 6 (dal 15’ s.t. Sutalo 6,5), Tavares 7 (dal 30’ s.t. Pedraza 6,5); Frattesi 6 (dal 15’ s.t. Dele-Bashiru 6), Belahyane 7, Taylor 6,5; Isaksen 7, Noslin 7,5 (dal 30’ s.t. Pinamonti 7), Zaccagni 6,5. Gattuso 7;

TUTTOSPORT: Mandas 7; Floriani 6, Doekhi 5.5 (8′ st Leite 5.5), Provstgaard 5.5 (15′ st Sutalo 6), Tavares 7 (30′ st Pedraza 6.5); Frattesi 6 (15′ st Dele-Bashiru 6), Belahyane 7, Taylor 6.5; Isaksen 7, Noslin 7.5 (30′ st Pinamonti 7), Zaccagni 6.5. Gattuso 7.

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