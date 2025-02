Lazio Monza Mattei: «Ottima vittoria, ma va fatta la tara, con il Napoli si capirà a che livello siamo»

Lazio Monza , le parole di Stefano Mattei dopo la vittoria dei biancocelesti in campionato contro i brianzoli

Stefano Mattei ha parlato ai microfoni di RadioSei dopo la vittoria in Lazio Monza. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Il Monza è sceso in campo sapendo che il suo destino è scritto. La Lazio ha interpretato bene la partita, ma bisogna fare la tara con l’avversario affrontato. Con il Napoli capiremo se la squadra è tornata ai livelli di inizio stagione. La corsa di Tavares mi ha ricordato quelle di inizio stagione. Castellanos è quello che la Lazio può avere, perché un giocatore da 25 gol in Serie A costerebbe 40 milioni. Ieri ha giocato una grande partita. Dele-Bashiru? Il suo ruolo è dietro alla punta, non davanti alla difesa. Ieri ha creato due palle gol. Con il Napoli la sua fisicità può essere molto importante, con rispetto di Dia e Pedro. Nuovi acquisti? Non credo vedremo spesso Ibrahimovic e Provstgaard, mentre Belahyane avrà spazio».