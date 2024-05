Lazio, il pensiero di Belleri: «Rammarico per Monza, parole di Tudor? Non tutte le gare possono..» Le parole dell’ex giocatore

Intervistato dai microfoni di Lazio Style Channel, l’ex Lazio, Manuel Belleri, ha parlato del pareggio di Monza:

«C’è stata tanta delusione a Monza. La Lazio comunque ha fatto la partita per cercare di portare a casa i tre punti. Peccato perché sono due punti persi pesantissimi. Le parole di Tudor? Non tutte le gare possono essere giocate bene, ma c’era bisogno del risultato. Mancano ancora tre incontri, speriamo di riuscire ad arrivare tra le prime cinque in classifica. Con il cambio di allenatore a volte ci si aspettano dei cambi di mentalità. Alcune cose rimangono fossilizzate e sono difficili da gestire. Tudor è arrivato da poco, ma sono convinto che possa fare davvero bene. È aggiornato, grintoso, sa il fatto suo: può dare un’impronta alla squadra in futuro»