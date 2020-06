Lazio, Montesano: «Si è più tifosi nelle difficoltà. Scudetto? Non si dice…»

Enrico Montesano, attore e noto tifoso della Lazio, ha parlato della sua fede biancoceleste in un’intervista al Corriere dello Sport

È uno dei ‘vip’ che ha prestato la propria faccia per promuovere l’iniziativa «Tu non sarai mai sola», Enrico Montesano è infatti un noto tifoso della Lazio sempre pronto a far sfoggio della sua passione biancoceleste. Ecco le su eparole per il Corriere dello Sport: «Da ragazzino mi ripetevano ‘A Enri’, sei ‘na sagoma!’. ‘Sei ‘na sagoma doppia…’, quando invece si riferivano alla fede laziale. Cosa significa tifare Lazio? Diventi ancora più tifoso nei momenti di difficoltà».

SCUDETTO – «Non mi sbilancio, non si deve dire, sono un po’ scaramantico. Faccio soprattutto scongiuri estemporanei. Non siamo partiti con questo obiettivo, ci siamo fermati in un momento di grande forma. Avevamo battuto due volte la Juve, l’umore era ottimo e non credo sia cambiato. Vediamo… Arriva il caldo, ci sono tante partite, diversi fattori possono incidere».

INIZIATIVE – «Ho proposto a Lotito di fare un film sulla Lazio, gliel’ho detto all’ultima cena di Natale: ‘Preside’, vorrei fare un film sulla nostra storia!’. Ho chiesto una mano, poi non abbiamo avuto modo di incontrarci per i vari impegni. Certo, lui dovrebbe essere la mia spalla…».