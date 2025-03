Lazio, il ricordo di Mirra: «Esperienza indimenticabile...»

L’ex vice allenatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha raccontato la sua esperienza in biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex vice allenatore della Lazio ai tempi di Papadopulo, Vincenzo Mirra, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha ricordato diversi momenti, in particolare il derby contro la Roma del 6 gennaio 2005.

LE PAROLE – Indimenticabile fu l’esperienza in panchina con Papadopulo nella Lazio, in particolare il famoso derby del 6 gennaio di Di Canio. Lui la viveva come calciatore, potendo scaricare tutto in campo e nello spogliatoio, io invece ero chiamato a trasmettere una tranquillità che in realtà dentro non avevo. Sono state due-tre settimane dall’insediamento in panchina prima della gara davvero complicate. La differenza la fa la testa, nel calcio come nella vita. C’erano Rocchi, Liverani, Oddo, Peruzzi, tutti giocatori che oggi giocherebbero in una squadra d’alta classifica. Ci siamo tolti grandi difficoltà in un fase delicata, anche nei derby. Non so se quella nostra Lazio sia più forte di quella di oggi. Il calcio è cambiato, ma probabilmente lo era