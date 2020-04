Lazio, Milinkovic scrive a Felipe Anderson: «Mi manchi!»- FT

Lazio, il messaggio di Milinkovic-Savic all’ex compagno di squadra Felipe Anderson in un commento su Instagram

Ci sono legami che si creano in una squadra che neanche la distanza e il tempo possono separare. Non è una novità che, nonostante si andato via dalla Lazio da due anni, Felipe Anderson sia rimasto molto legato ai colori bianocelesti.

Allo stesso modo anche i compagni sono rimasti in contatto con lui e ogni occasione è buona anche per scambiarsi un saluto sui social. Proprio questo è accaduto sotto un post di Correa dove il Sergente Milinkovic ha scritto al basiliano: «Mi manchi Siso!».