Lazio, Milinkovic e Luis Alberto scudieri di Immobile: i numeri non mentono

I numeri di Ciro Immobile sono impressionanti ma parte del merito va agli assist di Luis Alberto e Milinkovic-Savic

Ciro Immobile non smette di segnare. Con quello al Milan sono 181 le reti in Serie A: il numero 17 biancoceleste ha superato Quagliarella come miglior marcatore tra i bomber ancora in attività. L’attaccante però condivide gran parte del merito con i suoi due scudieri: Luis Alberto e Milinkovic-Savic.

Come riporta l’ediziona odierna de Il Messaggero, Immobile dal 2016 ha realizzato 132 gol su azione e 40 di questi sono arrivati da un assist di uno dei due centrocampisti (quasi il 30%). Nello specifico, il Mago ha servito 13 passaggi vincenti in cinque anni, il Sergente, invece, 27 in sei. Passando a questa stagione il dato è ancora più importante: dei 23 gol su azione, addirittura 12 sono arrivati grazie ai passaggi di Luis Alberto e Milinkovic (più del 50%).