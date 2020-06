Lazio: se va via Milinkovic, ecco i nomi caldi sul taccuino di Tare

Qualora Milinkovic Savic dovesse andare via, il DS Tare potrebbe decidere di puntare su uno di questi calciatori

Milinkovic Savic è uno dei calciatori della Lazio ad avere più mercato, difatti sul centrocampista serbo ci sono da un paio di stagioni top club europei come: Psg, Real Madrid e Manchester Utd. Qualora durante la prossima finestra di mercato, dovesse arrivare un’offerta di circa 100 mln di euro, Lotito potrebbe essere tentato a cedere il classe’95.

Come riportato da Novantesimo.it, e questo scenario dovesse concretizzarsi la società capitolina interverrà sul mercato in cerca di un sostituto all’altezza. Nonostante, Tare, ami lavorare a fari spenti alcuni calciatori sono senza dubbio sul taccuino del DS albanese. Tra questi ci sono: il belga Dendoncker in forza al Wolverhampton, Gravenberch dell’Ayax , il talentino classe ’02 Susic del Liefering, Florentino Luis del Benfica e l’ungherese Szoboszlai. Occhio però alle sorprese, a nomi mai accostati alla Lazio, perché con Tare il fattore imprevedibilità è sempre attuale.