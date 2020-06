Mercato Lazio, l’agente di F.Luis: «Molti club europei sulle sue tracce»

Durante un’intervista a ESPN ha parlato l’agente di Florentino Luis. Il classe ’99 del Benfica piace al ds della Lazio Tare

Nonostante i rinnovi imminenti di Cataldi e Parolo e il colpo a costo zero di Gonzalo Escalante, il centrocampo della Lazio potrebbe essere ulteriormente puntellato. Tra i tanti nomi accostati al club capitolino, c’è anche quello di Florentino Luis centrocampista portoghese ventunenne in forza al Benfica. Se nella prossima finestra di mercato Milinkovic dovesse salutare la Lazio, l’interessamento potrebbe tramutarsi in trattativa.

Il talento portoghese classe ’99 interessa a molti club europei come confermato dal suo agente ai microfoni di ESPN: «È certamente tra i giovani centrocampisti difensivi più quotati in Europa, quindi al momento c’è un grande interesse per lui. Si è parlato molto del Milan, ma c’è molta concorrenza per assicurarselo. Ci sono club in Inghilterra, Germania e Spagna che lo seguono da vicino»

