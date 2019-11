Lazio, i biancocelesti questa sera ospiteranno il Cluj in un match che comunque la squadra di Inzaghi vuole vincere

La qualificazione della Lazio è appesa ad un filo, si perché non è nelle mani dei biancocelesti che però come ha detto ieri mister Inzaghi in conferenza faranno comunque tutto per vincere.

La squadra è pronta in vista del match di questa sera come dimostrano le storie postate dal Sergente Milinkovic.

