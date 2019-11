Lazio-Cluj, ecco dove vedere il match in programma giovedì 28 novembre alle 21:00 in tv e in streaming

In programma giovedì 28 novembre alle ore 21:00, allo Stadio Olimpico si disputerà la gara di Europa League fra Lazio e Cluj. Un match fondamentale per i biancocelesti: prendere o lasciare la Coppa. Per chi non potrà andare a vederla dal vivo, la partita sarà visibile in chiaro su TV8 e in streaming sull’applicazione di Sky Go per tablet, smartphone e pc.

