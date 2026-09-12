Lazio Milan sarà anche la vetrina perfetta per la Nazionale: Frattesi e Cissé osservati speciali da Mancini

Lazio Milan pronti a darsi battaglia mentre Mancini è alla ricerca di indicazioni utili per gli azzurri: occhi su Frattesi e Cissé

La sfida tra Lazio e Milan non sarà soltanto una partita importante per la classifica, ma anche un’occasione per mettere in mostra alcuni dei talenti italiani più interessanti del momento. Il commissario tecnico Roberto Mancini guarda con attenzione al confronto dell’Olimpico, alla ricerca di nuove risorse per una Nazionale da rifondare e di nuovi nomi da inserire nella lista dei convocati.

Tra i giocatori sotto osservazione ci sono Davide Frattesi da una parte e Alphadjo Cissé dall’altra che rappresentano alcune delle sorprese di questo avvio di stagione e potrebbero diventare elementi importanti nel nuovo percorso azzurro.

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Frattesi e Cissé nel mirino della Nazionale

La sfida tra biancocelesti e rossoneri mette di fronte due dei migliori marcatori italiani di questo inizio di campionato. In testa alla classifica c’è Raimondo del Frosinone, autore di quattro reti, ma subito dietro ci sono anche protagonisti chiamati a confermarsi in Serie A.

Il match dell’Olimpico potrebbe quindi diventare una vetrina importante per Frattesi, già nel giro della Nazionale, e per Cissé, una delle grandi novità del nuovo Milan di Ruben Amorim.

Mancini osserva anche Zaccagni e i nuovi talenti azzurri

Il ct azzurro seguirà a distanza la partita, mentre sarà impegnato in Francia per assistere a Paris FC Lione, gara nella quale monitorerà da vicino altri profili come Koleosho e Coppola. Attenzione anche a Mattia Zaccagni, altro giocatore nel radar della Nazionale e che potrebbe riprendersi quel posto che gli è sempre spettato nelle ultime stagioni.

Il progetto di Mancini punta infatti a costruire una nuova Italia con diversi possibili esordienti. Tra questi potrebbe trovare spazio anche Alphadjo Cissé, che grazie al suo impatto con il Milan si è rapidamente guadagnato attenzione e considerazione.