Isaksen favorito su Cancellieri: il danese vuole colpire ancora i rossoneri

Isaksen o Cancellieri? Il grande dubbio di Gattuso riguarda la fascia destra dell’attacco in vista della delicata sfida contro Amorim

C’è un solo grande ballottaggio per Gennaro Gattuso alla vigilia della sfida tra Lazio e Milan dal momento che la formazione biancoceleste dovrebbe essere molto simile a quella vista nell’ultima gara contro l’Udinese, con un’unica incertezza sulla fascia destra del tridente offensivo.

Il favorito per una maglia da titolare, stando a quanto riportato da il Corriere dello Sport, sarebbe Gustav Isaksen, avanti rispetto a Matteo Cancellieri. Il danese parte in vantaggio anche per un motivo particolare: lo scorso marzo proprio un suo gol all’Olimpico decise l’ultima sfida tra queste due compagini, regalando ai biancocelesti un successo importante.

Ultimissime Lazio LIVE: il ritorno di Pinamonti, le parole di Gattuso e Tavares

Isaksen cerca il bis contro il Milan

La scelta di Gattuso dovrebbe quindi ricadere nuovamente sul classe 2001, chiamato a garantire velocità, profondità e capacità nell’uno contro uno contro la difesa rossonera.

Alle sue spalle resta pronto Cancellieri, che nelle ultime settimane ha comunque trovato spazio e rappresenta un’alternativa importante per il tecnico biancoceleste. Per il resto, la Lazio dovrebbe confermare l’assetto visto a Udine, con Zaccagni sulla corsia opposta e Pinamonti al centro dell’attacco.

Ancora diverse assenze per Gattuso

Non arrivano recuperi dall’infermeria per la sfida contro il Milan. Restano indisponibili Dele-Bashiru, Marusic, Rovella e Cataldi.

Il centrocampista nigeriano dovrebbe tornare a disposizione per la trasferta contro il Venezia, mentre per Marusic e Rovella bisognerà attendere la sosta per gli impegni delle Nazionali. Più lunghi e meno definiti, invece, i tempi per Cataldi, che continua il proprio percorso di recupero.

Diogo Leite pronto per la prima convocazione con la Lazio

Contro il Milan ci sarà anche la prima panchina per Diogo Leite, ultimo acquisto del mercato estivo della Lazio e pronto finalmente a mettersi in mostra d’innanzi ai nuovi supporters.

Il difensore portoghese, arrivato per rinforzare il reparto arretrato, sarà a disposizione di Gattuso per la prima volta e potrebbe rappresentare una nuova soluzione nelle rotazioni difensive nelle prossime settimane.