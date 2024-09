Lazio Milan, Theo Hernandez: «Avevamo iniziato bene. Vi spiego COSA è successo al cooling break». Le parole del difensore

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv nel post partita di Lazio-Milan, Theo Hernandez ha spiegato cosa è successo durante il cooling break. Queste le sue parole:

PAROLE – «Abbiamo iniziato bene la partita. Nel secondo tempo ma dopo siamo riusciti a pareggiarla e volevamo vincerla, ma non ci siamo riusciti. Io e Leao distanti dalla squadra? Eravamo entrati da due minuti, non avevamo bisogno del cooling break. Poi la gente parla, dice cose non vere. Io e Rafa siamo sempre con i nostri compagni per aiutare, ed è questo l’importante. Non era nulla contro squadra e allenatore. Ora dobbiamo continuare a lavorare per vincere tutti insieme».