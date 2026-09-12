Lazio Milan streaming LIVE e diretta tv: dove vederla

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Lazio Milan, come e dove vedere la partita valida per la quarta giornata di campionato. Si tratta di una gara fondamentale per la squadra di Gennaro Gattuso

L’attesa sta per finire e i riflettori del massimo campionato italiano tornano ad accendersi sulla terza giornata che per i biancocelesti sarà allo stadio Olimpico contro il Milan di Ruben Amorim. La sfida Lazio Milan andrà in scena sabato 12 settembre, con il fischio d’inizio programmato per le ore 18:00.

Per chi non potrà assistere alla partita dal vivo, seguire la diretta dell’evento sarà estremamente semplice. La partita verrà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN.

Sarà sufficiente sintonizzarsi tramite le moderne Smart TV per vivere le emozioni della gara comodamente da casa, oppure sfruttare di dispositivi mobili. L’applicazione ufficiale consente infatti di guardare lo scontro in mobilità su tablet e smartphone, oltre ad offrire la visione diretta via browser da qualsiasi computer.

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Anche LazioNews24 vi racconterà la sfida tramite diversi contenuti live e video sia nel pre, durante e nel post del match che vedrà la Lazio cercare la quarta vittoria consecutiva dopo i successi ottenuti contro Bologna, Genoa e Udinese.

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