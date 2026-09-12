Gattuso ha scelto: dieci conferme e un solo dubbio sulla destra in vista del Milan

Gattuso ha praticamente definito la formazione per la sfida dell’Olimpico: Isaksen favorito su Cancellieri, Pinamonti guida l’attacco

La Lazio ha concluso la preparazione in vista della sfida contro il Milan e le idee di Gennaro Gattuso sembrano ormai delineate. Il tecnico biancoceleste ha infatti già scelto dieci degli undici titolari che scenderanno in campo all’Olimpico, con un solo ballottaggio ancora aperto.

Il dubbio riguarda la fascia destra del tridente offensivo, dove si giocano una maglia Gustav Isaksen e Matteo Cancellieri. Il danese è partito titolare nella precedente gara contro l’Udinese e al momento sembra leggermente favorito, anche se l’ex Verona proverà fino all’ultimo a ribaltare le gerarchie.

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Lazio Milan, confermato il tridente con Pinamonti e Zaccagni

Nel resto dell’attacco non sembrano esserci dubbi. Andrea Pinamonti, recuperato completamente dal problema alla caviglia destra, sarà il riferimento centrale, mentre sulla corsia sinistra agirà ancora Mattia Zaccagni.

A centrocampo spazio alle conferme con Danilo Cataldi, Nicolò Rovella e Abdoulaye Dele-Bashiru ancora indisponibili, Gattuso dovrebbe affidarsi nuovamente a Davide Frattesi, Reda Belahyane e Taylor.

Floriani ancora titolare: fuori Sutalo

Anche la linea difensiva dovrebbe essere confermata. L’assenza di Adam Marusic, che tornerà dopo la sosta, spalanca nuovamente le porte da titolare a Floriani Mussolini, chiamato a completare il reparto con Danilho Doekhi, Marcin Provstgaard e Nuno Tavares.

Tra i nuovi arrivati partirà ancora dalla panchina Josip Sutalo, mentre il neo acquisto Diogo Leite sarà convocato per la prima volta. In porta confermato Christos Mandas.

La probabile formazione della Lazio contro il Milan: Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni.